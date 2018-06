Repliik. Minu hansakahjum

Kui ma, tark, oma auto möödunud neljapäeva hommikul Viljandi Laidoneri platsile parkisin ja selle sinna reede pärastlõunani hansapäevalistega tõtt vahtima jätsin, ei uskunud ma, et laadalised oma tavaari kesklinna vinnates nii entusiastlikud on, et sõidukile kaks arvestatavat värvikahjustust tekitavad. Kolmas sõjaarm oli sümboolne kollane kriim juhiukse iluliistul – äravahetamiseni sarnane mu viieaastase onupoja seinale tehtud rasvakriidimärgiga.