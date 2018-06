Endine Tarvastu, nüüdne Viljandi vallavanem Alar Karu selgitas, et Undi talu vajab tugevat tolmuvaba teed, sest tegeleb transpordiäriga ja tal on suur autopark. Talus toimetava osaühingu Undi Teenused juhatuse liige Peeter Peek sõnas, et ettevõte on raskevedudega tegelnud üle kümne aasta ning on teada, et kevaditi ja sügiseti upuvad sõidukid porisse ja aukudesse, praegusel ajal tõuseb aga meeletu tolm, mis halvab kohalike elu.