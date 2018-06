Ardo Hansson: temperatuur on juba liiga kõrge

Ardo Hansson, olete Eesti struktuurses puudujäägis riigieelarvet kritiseerides mitu korda öelnud, et kui me heal ajal, mil on viieprotsendiline majanduskasv ja kõik muud toredad asjad, ei suuda reserve koguda, siis millal me seda üldse suudame. Aga kunas me peaksime neid reserve kulutama? Eelmise kriisi ajal tõmmati kulusid kõvasti kokku, aga ühtegi suurt investeeringut ette ei võetud.