Joobes juhi osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkus eelmisel aastal 13 inimest

Maanteeameti tellitud uuringu tulemused näitavad selgelt, et alkoholi mõju alahinnatakse tegelikkusest palju väiksemaks. Kui pits viina tekitab 85 kilogrammi kaaluval mehel veres 0,21-promillise alkoholisisalduse, siis kui kõrge alkoholisisalduse tekitab viie protsendi kangusega pooleliitrine õlu? Sellele küsimusele teadis õiget vastust – 0,33-promillise – vaid 18 protsenti meestest. Peaaegu kolmandik vastajatest arvas, et alkoholi sisaldus veres on väiksem.

Esmaspäeval alanud maanteeameti ennetuskampaania «Ka vähe on liiga palju» kestab juulini. Kampaaniaga tahetakse liiklejatele teadvustada, et ka väike kogus alkoholi ei ole sõidukijuhtimise seisukohalt lubatud ning tegeliku kainenemiseni kulub arvatust rohkem aega. Kampaania ajal kasutatakse toitlustuskohtades joogiklaasialuseid, millel oleva info järgi saavad inimesed arvutada, kui kaua võtab kainenemine aega. Koostöös Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži tudengitega on valminud Alkokalkulaator, mis on allalaaditav Androidi telefonidele.