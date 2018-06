Katuseservalt vetevoogudesse

Priit Soonets on nobedate näppudega plekksepp, kelle juhitav ettevõte vastutab, et inimestel pakase ja paduvihmade ajal ikka terve katus pea kohal oleks. Vahelduseks maa ja taeva vahel kõlkumisele tõmbab ta aga selga kalipso ning haarab kätte harpuunpüssi. Vaid vee all tunneb ta, et on kõigest argisest päriselt prii.