Kas Viljandimaale tuleb tasuta bussisõit? Otsustajad kogunevad taas neljapäeval

«Sellega on suur juriidiline segadus,» nentis eelmisel nädalal Viljandi vallavolikogus küsimustele vastanud Kaupo Kase, kes on korraga nii Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja kui vallavolikogu esimees.

Tema kinnitusel koguneb keskuse nõukogu taas 7. juunil ning nädal tagasi avaldas ta lootust, et nüüd on võimalik otsus vastu võtta. Nõukogu arutas sama teemat eelmise nädala laguses, kuid siis oli otsuse langetamiseks infot vähe.

See tähendab, et kui Viljandimaal oleks plaanis teha kord, kus pensionärid ja alla 19-aastased õpilased sõidaksid tasuta ning ülejäänud inimesed peaksid ostma sõidu pikkusest olenemata kas 50 senti maksva üksikpileti või 5 eurot maksva kuupileti, peaksid vallad ja linn kogu tasuta sõidu ise kinni maksma.

Esimesed uued ja juulist sõitma hakkavad bussid on Atko Grupp juba Viljandisse toonud. Need sinised Isuzu bussida hakkavad sõitma maakonnaliinidel.

Kaupo Kase sõnul teeb Viljandimaa olukorra keeruliseks asjaolu, et 1. juulist kaotavad senised bussifirmadega sõlmitud lepingud kehtivuse ja sõlmitakse uued. «See tähendab, et mingi otsus tuleb kindlasti teha,» sõnas ta. «Me ei saa käituda ministri soovituse järgi, et kui olukord on segane ja vajab selginemiseks aega, võib otsustamise edasi lükata.»