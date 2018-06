Esikolmik reastas end Kõrgemäe põndakul

Viljandi rattaklubi treener Marek Johanson, kes liikus saatebussis enamiku distantsist oma poiste järel peagrupis, rääkis, et võistlus oli väga aktiivne ja grupist lahtirebimisi oli omajagu. Liidrite kolmik liikus rajal teistest eespool ligi 50 kilomeetrit ning selles trios said jõuvahekorrad selgeks just Kõrgemäe tänaval.