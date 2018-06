Eve stuudio lõpetas 30. hooaja etendusega tavatus ruumis

Eve Noormets põhjendas tavatu ruumi valikut sellega, et stuudio on väga paljudes Viljandi saalides juba esinenud ning alati on hea, kui kontsert on uues kohas. Pealegi klappis tavatu ruum kokku hooaega tähistanud teemaga «Ruum». Võõra ruumi tundmaõppimist kirjeldas hästi ka «Nurkade tants». «Kui võõras ruum endale kiiresti tuttavaks teha, saab end selles hästi tunda,» selgitas Eve Noormets.