Linnapea Madis Timpson kuulutas lauluväljakul hansapäevad avatuks ja lisas, et nende sündmusi täis päevadega on meil hea võimalus ka ülejäänud Eestile saata sõnum, et suvi on alanud ja Viljandi ootab kõiki endale külla. Ta soovitas nautida kontserte, spordisündmusi, maitseelamusi ja melu, mida hansapäevad pakuvad. "Sööge, jooge ja pidutsege hästi! Aga pidage piiri ja arvestage sellega, et meie ümber on meie kaaslinlased," soovis linnapea head pidu kõigile.