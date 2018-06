Linnas käis vilgas hansasättimine

Tasuja platsi juures kottide letti püsti seadev Heini Vaarask tähendas, et tema jõudis Tartust Viljandisse poole üheksa paiku, mis sellest et hansalaat algab alles pärastlõunal. Vara oli ta tulnud seetõttu, et müügikoha ülesseadmine võtab aega. Isegi kell pool üks pärastlõunal polnud kõik kotid veel õigesse kohta saanud, kuid selle sättimise keskel oli ta juba müükigi alustanud. «Üks randmekott on ostetud,» täpsustas ta.