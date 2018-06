Nädala tegijad. Holstre naised

Kogukonnavaimust kantud ettevõtmised on Eestis õnneks üha sagedasemad. Tihti tähendab vabatahtlikkus ka seda, et lisaks oma ihu- ja vaimurammu rakendamisele tuleb asja õnnestumiseks isiklikke sajaseid luhvtitada. Holstre naised olid valmis astuma sammu veel kaugemale ja kas või oma maja panti panema, et ehituseks raha saada. Tagantjärele maksab PRIA küll 27 000 eurot välja, kuid selle abi eelduseks on, et tööd on tehtud ja tasutud.