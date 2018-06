11 100 ID-kaardi sertifikaadid muutusid kehtetuks

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) otsusega tunnistati reedel kehtetuks 11 100 turvanõuetele mittevastava ID-kaardi sertifikaadid. Garantiikorras on valminud 3300 ID-kaarti, mis on toimetatud teenindustesse. Inimestel, kes ei ole veel kaarti kätte saanud, on võimalik võtta alternatiivina kasutusele mobiil-ID või digi-ID.