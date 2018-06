Viljandis nime vahetav erakond hakkab võimulepingut muutma

Kui nimi välja arvata, siis muid muudatusi isamaalased oma võimupartneritelt Keskerakonnalt ja Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt vähemalt esialgu ei küsi. «Eks need muutused ole juba varem olnud ning me tahame, et ka ühiskonnas seda märgataks,» sõnas Seeder. «Oleme selgelt parempoolse majanduse toetajad, oleme saavutanud mitme aktsiisi ärajätmise ja tasakaalus eelarve ning võtnud väga selge seisukoha keele-, kodakondsus- ja immigratsioonipoliitikas.»