Vaba mõte. Tegemisvabadus

Kui see klubi päris sajandi alguses loodi, tegeles see Mulgi rattamaratoni korraldamisega. Peatselt lisandus veel spordivõistlusi ning varsti võis klubi liikmeid abilisena kohata ka muude ürituste korraldamise juures. Kutsuti, et ehk saame appi minna, ja kui võimalik oli, siis ikka läksime. Kõik kiitsid, et küll see rattaklubi on ikka aktiivne. Anti diplomeid ja vimpleid. Siis aga muutusid appikutsujad juba nõudlikumaks ja endal tekkis väsimus.