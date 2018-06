Politsei jätkab Taganurga metsades kadunud mehe otsinguid

48-aastane Tarmo lahkus Taganurga külas oma kodumajast teisipäeva ennelõunal ega ole endast lähedastele märku andnud. Kodust lahkudes jättis ta mobiiltelefoni maha. Kuigi ta on ka varem kodust mõneks ajaks lahkunud, on ta peagi tagasi tulnud. Nii pikaks ajaks nagu praegu ei ole ta varem ära jäänud. Murelike pereliikmete sõnul võib tema elu tervisliku seisundi tõttu ohus olla ja seetõttu palusidki nood tema leidmiseks politsei abi.

Mehe otsingutega tegelev piirkonnapolitseinik Meelis Rink selgitas, et politseinikud on suhelnud Tarmo sugulaste ja tuttavatega, kontrollinud haiglaid ning tema lähedaste elukohti. Lisaks on otsingumeeskond ühes teenistuskoeraga läbi käinud mehe kodu lähedased teed ja metsasihid. Drooniga on läbi uuritud mehe kodumaja lähistele jäävad rabad.