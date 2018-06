Pärimusmuusika festival avalikustas põhiprogrammi kellaaegadega

Tarmo Noormaa. FOTO: Elmo Riig / Sakala

Festivali programmipealik Tarmo Noormaa ütles läkitatud pressiteate vahendusel, et kava on ülesehituse poolest uuenduslik: «Sel aastal on programm lavadel tihedam ja kontserte rohkem, et pakkuda publikule veelgi mitmekesisemat ja põnevamat muusikaelamust. Põhiprogrammis on seekord üks lava vähem ja neliteist kontserti rohkem kui mullu: neli päeva, seitse lava ja 74 kontserti.»

Festivalil on seitse lava: A. le Coqi Kirsimäe lava, Telia Kaevumäe lava, Kultrahoov, Lastelava, TÜ VKA noortelava (tuletõrjehoovis), pärimusmuusika ait ja Jaani kirik. «Et kava pikkus ei saa ületada 60 minutit, on ka esinejatel väljakutse koostada kontsenteeritud kava, millega saab edasi antud kõik, mis igaühele neist tähtis on. Erandiks on ööklubi Kultrahoovis ja tantsumaja aidas, mis kestavad pikemalt, et saaks ikka sajaga end lahti tantsida,» kõneles Tarmo Noormaa ning lisas, et eriliselt head meelt tunneb ta esimest korda põhiprogrammi pandud lastelava üle.

Tänasest saab osta ka kõikidele kontsertidele üksikpileteid. Piletimüügipealik Anu Rannu sõnul on võimalus osta festivalil passi kõrval üksikpileteid nii maailmas kui Eestis üsna ainulaadne.

Rannu lisas, et kuigi passe veel natuke jagub, siis huvilistel tasub kiirustada. «Festivali passid on kohe-kohe otsas, aga päevapasse veel jagub. Lisakogus noortepasse tuleb müügile juuni keskel,» andis ta teada.

Ando Kiviberg FOTO: Elmo Riig

«Korraldajatele on igal aastal väga oluline hetk, kui müüki lähevad üksikpiletid, sest see tähendab, et programm on lõplikult kinnitatud. Avalikustame seda alati õhinaga ja usus, et suudame taas oma publikult rõõmsalt üllatada ja liigutada,» teateas festivali pealik Ando Kiviberg.