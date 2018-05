Repliik. Hea enne

Kui ma möödunud aasta novembris Viljandisse kolisin, tutvusin kohe paljude huvitavate inimestega. Eile küsisin ühelt selliselt värskelt tuttavalt, kes juhtumisi töötab juba legendaarseks saanud Tallinna tänav 8 maja ehitusel, kunas see hoone valmis saab. Tema vastas, et on andnud ehitust juhtivale Imre Taelale ausõna sellistest asjadest kellelegi mitte rääkida. Põhjenduseks tõi ta lumepalliefekti, aga tähendas, et tema silmis on selle maja ehitamine olnud väga mitmetahuline protsess. Asjaosaline tõdes, et kord veerema hakanud, on lumepall jõudnud juba värvi ja ehk ka orientatsiooni vahetada.