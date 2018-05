«Kahel hommikul on avastatud, et kolm või neli paati on olnud vett täis,» nentis randa hooldava Viljandi spordikeskuse juhataja Mati Jürisson. «Tundub olevat mingi noortekamp.»

Nii on tulnud töömeestel kulutada hommikuti aega, et paate tühjaks pumbata ning need jälle vee peale saada. Tänasest peaksid need vägitükid aga lõppema, sest päeviti hakkavad randa valvama turvafirma töötajad ja öösiti spordikeskuse valvur.