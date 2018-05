Männimäel hukkus hulk varesepoegi

Viljandi Linnahoolduse tööline Mati Saar nentis eile lõuna paiku, et muruniitmise jooksul on ta prügikotti visanud juba kolm surnud varest. Saar oletas, et varesepojad potsatavad puude otsast alla pesakondade omavahelise kraaklemise tõttu. Tema sõnul lükkavad varesed just soojade ilmadega poegi pesast välja, sest ei jõua neid toita. Saare arvates ei ole tõenäoline, et keegi on vareseid püssist lasknud.