Veetornis avaneb «Džungel»

Viljandi Linnagalerii galerist Laineli Parrest on näitust tutvustavas tekstist kirjutanud: «Marita Lumi usub, et elu on lugude rääkimiseks. Seda illustreerib hästi heade sõpradega koos veedetud aeg, mil võidu räägitakse mahlakaid kogemusi, mis on ka teiste liikidega seotud. Loomariigis juhtunud sündmustega saab hõlpsasti tuua paralleele inimeste maailmaga.»