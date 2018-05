Ööjalgpalliturniiri järelpeoks on staadionikontsert

Väljakul hakkavad madistama kõige eripalgelisemad meeskonnad. Mängitakse risti väljakut kahel platsil korraga ning kõik osalejad mängivad kõigiga läbi. Mängude kestus selgub vahetult enne turniiri algust, kui on teada osalevate meeskondade täpne arv. «Oma meeskonna saab üles anda veel vahetult enne turniiri algust otse staadionil,» on kirjas klubi kodulehel.

«Mängijate tase, vanus, sugu ja muud kriteeriumid pole määravad. Ühes võistkonnas võiks olla minimaalselt kuus liiget, mängijate arvu ülempiiri ei ole. Kohtumise eripära on see, et kohtunikke väljakutel pole ning mängijad peavad au sees hoidma fair play vaimu ning meeskondade suuruse, vead, audi sissevisked ja muu lahendama sõbralikus spordivaimus. Vahetused on jooksvad ning edasi-tagasi ning kohtunike puudumisel ei fikseerita ka suluseise,» on klubi kodulehel turniiri kohta selgitus.