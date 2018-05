Muuseum avab aastapäevale pühendatud väljapaneku

Fondinäitus on pühendatud inimestele, kes on tegelnud Viljandi linna ja maakonna ajalooga ning jätnud sellesse oma jälje. Näitus on kujundatud anonüümse ajaloouurija kabinetina, mis on täidetud kultuuriväärtusliku vanavaraga. Nii mitmekesist valikut hoidlates säilivatest museaalidest tavaliselt ei eksponeerita