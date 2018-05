Poliitikud hakkavad vallamajas veekeskuse investoreid kuulama

Nende plaane hakkavad kuulama Viljandi linna ja valla poliitikud.

«Uhkeid äriplaane me kohtumisel kuulda ei looda,» nentis eilsel vallavolikogu istungil vallavanem Alar Karu. Küll aga lootis ta, et vallavalitsuse liikmed ja teised kutsutud saavad mingi arusaama, mida kavandatakse.

Vallavolikogu istungil tunnistas Karu, et ka tema ei saa enam aru, mis toimub. «Kuskil tekkisid mingid investorid, kelle nimedest ei räägitud. Mind kutsuti ühte hotelli salakohtumisele,» meenutas ta. «Otsustasime siis, et kutsume kõik osalised vallamajja avalikule arutelule. Tegemist on avaliku rahaga ja tahame mõlema plaane teada saada.»

Vallavalitsuse dokumendis, millega poliitikuid kohtumisele kutsuti, seisab, et üks investor on Reval-Sport Teeninduse osaühing, keda esindab juhatuse liige Aldur Partasjuk. Selle ettevõtte plaan on saada osalus linna ja valla rajatavas veekeskuses ning pärast valmimist saada selle käitamisõigus. Spordirajatis oleks suunatud eeskätt linna ja valla elanikele ning hinda lubatakse hoida taskukohasena.

Teine kutsutud investor on Rakvere Aqva spaa ja spordikeskuse omanike ring, keda esindab tegevjuht Roman Kusma. Nemad esindavad plaani rajada Viljandi järve äärde spaahotell, mille osaks oleksid ujula ja veekeskus. Investeeringu teeksid Aqva Hotels ning Viljandi ettevõte, kinnistu omanik Tradeunion.

Karu leidis, et kaks konkureerivat pakkumist on hea lahendus. «Raske on mõista, miks linn sellest nii paanikas on,» nentis ta. «Kõige hullem, mida linn kardab, on see, et tema hakkab SEB panka lammutama, aga vald asub hoopis järveäärset spaad toetama.»

Karu rõhutas, et vallavalitsuse kohus on jälgida, et vallakodanike raha veekeskuse projektis kaduma ei läheks. «Seniks, kuni SEB maja püsti on, pole see raha kadunud,» lausus ta.