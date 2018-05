Agronoom Tuuli Vaarak tunnistas, et ei ole nõnda kuiva ja kuuma kevadet oma ametiaja jooksul näinudki. Kuum ilm sobib suurepäraselt kahjuritele, keda tema sõnul on sel aastal rohkem kui eelmistel. Samas on kahjuritõrje ja väetamine peaaegu olematu kasuteguriga, sest niiskus on sügavamal kui taimede juured. «Rapsitaim on kahe ja teravili kolme sentimeetri sügavusel, niiskus algab mullas aga kuue või seitsme sentimeetri pealt,» jagas Vaarak värskeid andmeid.