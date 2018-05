Kas mina ei pääsegi lavale?

Teisipäeva pärastlõuna Suure-Jaani Kondase keskuses. Käib Soome-Eesti filmi «Maria lapsed» osatäitjate otsimine ehk casting. Näitlejaks tahtjaid on igas mõõdus ja vanuses, neid on palju ja tuleb aina juurde. Palju on kohalikke, aga rahvast on ka Viljandist, Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Lääne-Virumaalt.