Tervisekeskus sai 100 000 euro eest röntgenitoa

Viljandi tervisekeskuses ei saanud röntgenipilti teha ligi kümme aastat, sest ei leitud tehnikut. Radioloogiatehniku eriala lõpetav Liina Päss otsustas Viljandis tööle asuda, sest see on tema kodukohale lähedal ning väike mõnus linn. Tööleasumise läbirääkimised läksid tema sõnul sujuvalt. «Natuke on tehniline pool veel harjumatu, aga tundub, et see on lihtsasti õpitav,» lausus ta.