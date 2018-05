Päästeamet võõrandab vabatahtlikele autosid

Võõrandamisele läheb 23 Scania Rosenbauer tüüpi kasutatud põhiautot, mis on varem olnud päästeametis operatiivteenistuses. «Võõrandatavad masinad on tänapäevasemad ning aitavad vabatahtlikel komandodel pakkuda oma kogukonnas tõhusamat päästeteenust ning paremini panustada ennetustegevustesse,» sõnas päästeameti nõunik Mart Haljaste. Seni vabatahtlike kasutuses olnud autode keskmine vanus oli 35 aastat. Võõrandatavate põhiautode keskmine vanus on 19,5 aastat.