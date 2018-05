Viljandis algas löökaukude täitmine

Tööde tehnoloogia on sama nagu varasematel aastatel. Masin puhastab augu tolmust ja lahtisest prahist ning puistab löökauku emulsiooni ja killustiku segu. Pealt kaetakse plomm puhta killustikuga, et viia ümbruse ja sõidukite määrimise oht miinimumini. Lappimine on kavas lõpetada 12. juuniks.