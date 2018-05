Poliitkultuuri laibalehk kultuuripealinnas ehk Veekeskus pole enam naljakas

Nüüd astus mängu uus tegija. Rakveres eduka veekeskuse käivitanud mehed tegid linnavõimule pakkumise, et kerkigu Viljandi veekeskus hoopis järve äärde. 150 töökohta, paarikümnemiljoniline investeering ja kümned tuhanded turistid aastas. Eluterve skepsis on alati omal kohal, ent Rakvere Aqva Spa ei pea end päris kindlasti juba ammu ühelegi eestlasele tõestama – ka see on aus tõdemus.

Säärase pakkumisega Viljandisse tulek on märk sellest, et pakkumine on läbi mõeldud ja siia pole tuldud lihtlabaselt maad kuulama või aferistina rahapuud otsima. Veekeskuse läilat teemat aastaid närinud linna- ja vallakodanikele näis hetkeks, et närimismaterjalile hakkab ometi kord ka maitset külge tulema.

Paraku tundus veekeskuse nõukogu ja linnavalitsuse esmasest reaktsioonist läänevirulaste pöördumisele, et noid nähti Viljandis Lollidemaa saadikutena. Külmale vastuvõtule järgnes veekeskuse nõukogu ja volikogu liikme Rain Hüva emotsionaalne avalik sõnavõtt nende kaitseks, mis tabas avalikku närvi. Ent aktsiaseltsi Viljandi Veekeskus nõukogu esimehe Harri Juhani Aaltoneni nending «Jätab külmaks, soovitan ka teistel mitte reageerida» oli väga iseloomulik millelegi, mis kogu veekeskuse komejanti ühisnimetaja alla koondab.

See ühisnimetaja on põhimõtteline küündimatus. Kohaliku võimu esindajad on oma (minu arvamise kohaselt üsna põhjendamatus) enesekindluses ajanud lootusetult segi kaks tähtsat terminit: «majandamine» ja «valitsemine». Ettevõtted majandavad. Omavalitsused valitsevad.

Saatan peitub detailides ehk selles, kuidas majandatakse ja mida valitsetakse. Äris tegutsejad majandavad omaenda raha, aga kui kohaliku omavalitsuse tegelased hakkavad arvama, et raha, mille valitsemiseks neile mandaat on antud, on ka nende oma ning selle kasutamise üle võib otsustada nõukogude kabinetivaikuses ja omatahtsi, on kuri karjas.

Nüüd, mil tehti avalikuks järgmine kandidaat veekeskuse käitaja kohale, kesklinnas tegutseda sooviv Reval Sport, on selge, et linnavalitsus ja veekeskuse nõukogu ei pääse enam sellest, et mõlema pakkuja arvulised faktid, analüüsid ja tasuvusarvutused tuleb avalikuks teha ning kuulata ka linna- ja vallakodanike häält. Isevalitsemise aeg on otsa tiksunud ja avalikkus on suudetud laia kirvega lahku lüüa. Otsust, mis kõiki rahuldaks, ei ole arutu rapsimise tõttu enam sisuliselt võimalik teha. Parim valik aga küll.

VÄITED, ET dotatsioonide aeg on möödas, nagu eksmeer Kalle Jents eilses lehes kirjutas, on tendentslikud. Kuidagi teisiti kui Tallinnast tuttava keskerakondliku munitsipaalettevõtlusena on kesklinna veekeskust raske näha, ehkki seda üritatakse kramplikult esitleda hoolivuse ning linnakodanike eest hoolitsemisena. Jentsi esile toodud äärmuslikud arvud, mille kohaselt linn maksaks järveäärse veekeskuse omanikele 300 000 eurot aastas peale ning kohalikele hakkaks sealse keskuse pilet igal juhul üle jõu käima, kinnitavad eelöeldut. Samas stiilis juttu kuulsime Tallinnast enne munitsipaaltoidukaupluse avamist.

Kalle Jents vaatab mingil põhjusel mööda kahest asjaolust.