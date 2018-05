Ettevõtjate hinnangul makstakse ümbrikupalka üha rohkem.

Kaubandus-tööstuskoja ettevõtjate seas tehtud küsitlusest selgus, et viimaste aastate jooksul on kasvanud nende ettevõtjate hulk, kelle hinnangul makstakse Eestis ümbrikupalka aina enam. Maksu- ja tolliamet on ümbrikupalkade maksmise vähendamise võtnud lähiaastatel peamiseks ülesandeks.