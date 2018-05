Viljandi krematoorium: meile pole kuhjade viisi laipu toodud

Lätis juhtunud avarii tõttu selgus, et lõunanaabrite surnuid veetakse Eesti krematooriumisse seadusega ettenähtud reegleid eirates. See tähendab, et Lätis Ruhja kandis õnnetusse sattunud Valmiera matusebüroo Ritus väikebussis polnud külmutusseadmeid ja pealtnägijate sõnul sõidutati selles ühtekokku kaheksat kilekottides laipa, vahendas Postimees.