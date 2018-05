Esimesed kartulid on turul, maasikaid tuleb oodata

Kui eelmisel aastal jõudis Nõmme talu saadustega kauplev Malle Tõnisson värske kartuliga Viljandi turule 4. juunil, siis tänavu said esimesed kliendid värsket Eesti kartulit osta juba mai viimasel nädalal. Põllu pealt Tõnissoni sõnul veel mugulaid ei saa, müügil olevad on kasvanud kile all.