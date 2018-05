Maikuu ilmad on olnud imelised, sestap olen käinud mitu korda Viljandimaa jõgedel süstaga sõitmas ja saanud võrratuid elamusi. Minu veesõidukogemused on täienenud Halliste ja Navesti jõe võrra – suhteliselt kitsad ja kohati ka kiirevoolulised jõed on süstasõiduks igati sobilikud.