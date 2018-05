Bussijaama peal uksed avav Kraba tahab rabada kaubavalikuga

Bussijaama peal paiknev suurim rendipind on ligi üheksa kuu pikkuse pausi järel taas valmis uksi avama. Seekord proovib viljandlaste südant võita kauplus Kraba, millel on peaaegu poole suurem pood Tartus. Juhataja Anne Arusoo näitas õhupallide valikut.

​Viljandis Centrum 2 teisel korrusel on üle kuu aja seatud sisse kauplust Kraba, mis on Eestis teine. Viljandi poe juhataja Anne Arusoo märkis, et kuna valikus on kümme tuhat toodet, on nende kohaleseadmine omajagu aega võtnud.