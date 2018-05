Eraisikud saavad taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

Huvi toetuse vastu on juba enne vooru avamist suur. Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus ühiskanalisatsiooni pole, ning on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni sinna lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub reoveekogumisalal, saab kontrollida keskkonnaregistrist.