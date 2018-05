Paistu kiriku 1234 vilega orel saab 105-aastaseks

Soovin seda kõike teiega jagada ja seejuures on abiks väljavõtted orelimeister Olev Kentsi konspektist. Sõna «organon» tähendab kreeka keeles tööriista või instrumenti. Esimesed andmed orelite kohta Eestis pärinevad juba XIV sajandist. Paraku on need seotud hävitamisega. Aastal 1329 purustasid leedulased Paistu oreli. Sellest ajaloolisest katkest saame teada, et Paistu kirikus oli orel juba XIV sajandil.