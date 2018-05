Mulgi rattaralli pakub leevendust pikale arstijärjekorrale

See on rahuliku sõidu eelistajatele ja algajatele mõeldud grupp, kus sõidetakse grupijuhi koordineerimisel rahulikus tempos. Selles grupis ei trügita ega üritata teistel eest ära sõita – liigutakse organiseeritult üheskoos rattasõitu nautides.

«Urmo Kiitam on lapsest saati rattatreeningutel käinud ja hiljemgi harrastajana erinevatel rahvaspordiüritustel kaasa löönud,» lausus Filtri maanteekarikasarja peakorraldaja Mihkel Reile. «Lisaks erialasele nõule saab Kiitamilt uurida, kuidas teha tervisesporti nii, et see poleks varjatud tippsport. See on väga hea võimalus tippspetsialistilt otse arstijärjekorda ootamata küsimustele vastuseid saada,» lisas sarja korraldaja.