Viljandi veekeskuse valud ja vaevad

Olin tõeliselt rõõmus, kui umbes kuu aega tagasi tuli info, et uus nõukogu on ujula-veekeskuse asukoha – praeguse pangahoone alune maa – lõplikult ära otsustanud. Olin eelmise volikogu määratud töörühmas, kui pärast järjekordse spaahotelli idee vaikset hääbumist alustas Viljandi linn Viljandi vallaga läbirääkimisi ujula-veekeskuse idee elluviimiseks.

Linnal olid need teemad juba mitu korda läbi nämmutatud, aga eriti just valla huve arvestades käidi kogu protsess algusest peale samm-sammult läbi, vaieldi selgeks sisu, suurus ja asukoht ning asutati ühine äriühing. Paika sai ka põhimõte, et teeme selle keskuse eelkõige oma rahvale – umbes 30 000 inimesele, kes linnas ja selle ümber elavad – ning ühe osana kesklinna spordikompleksist. Kahe peale jõuti jõukohase äriplaani ja eelarve koostamiseni ning asi päädis arhitektuurikonkursiga.

KUI POLEKS olnud seda õnnetut apsakat spordihoone ja pangahoone krundi piiriga, oleks veekeskuse seinad ilmselt juba püsti. Samuti oli tööõnnetus, et polnud infot Viljandi Tarbijate Ühistu tegelike soovide ja võimaluste kohta maaküsimustes (puudus detailplaneering, mida praegu tehakse).

Probleemi lahendamiseks pangakinnistu ostmine oli minu arvates õige otsus, ainult et nüüd tekkis kurioosne olukord: ühe kesklinna asukoha kõrvale kerkis teinegi võimalus.

Ma saan aru, et pangahoone asemele ehitamine viskab prügikasti varasema arhitektuurikonkursi ja teeb kogu ettevõtmise ka veidi kallimaks. Aga see on ikkagi nii oluline krunt, et kui praegusele pangahoonele mõistlikku avalik-õiguslikku funktsiooni ei ole, võiks ujula-veekeskus kerkida just sinna. Samas möönan, et kui see ehitatakse tennisemaja kõrvale, pole samuti häda midagi. Ühtse spordikeskuse ideed ja eriti vallaelanike huve arvestades just selline valik tehti.

Eelnevast lähtudes ei ole minu arvates soliidne pärast kaklust rusikatega vehkida, et hakkaks ikka jälle otsast peale, teeks veekeskuse hoopis järve äärde, räägiks uuesti hotelli investoriga ...

MÕTE TEHA spaa ja ujula koos erainvestoriga hotelli külge pole uus, vaid oli päevakorral juba 2005. aastal. Skeem on selline, et hotellipidaja ehitab hotelli koos spaa ja ujulaga valmis, omavalitsus ostab aga teenusena niinimetatud hapul ajal ehk hommikul ja tööpäevadel lastele või siis ka eakatele inimestele ujumiseaega.

Rakveres tehti see asi ära. Roman Kusma on seda projekti hästi vedanud, nii et veekeskus ja hotell toimivad kenasti. Viljandis küsisid aga tolleaegsed Vikerkaare krundi omanikud liiga kõrget hinda ja lepingut ei sündinud.

Niisugusse ärimudelisse on paratamatult sisse kodeeritud konflikt hotelli külastaja ja kohaliku elaniku vahel. Kuidas sa müüd edukalt oma hotelli tube, kui veekeskus on paksult kohalikke täis?

Spaahotell peab paratamatult eelistama oma külastajat. See on põhjus, miks nii-öelda väljastpoolt tulijad peavad nädalavahetusel maksma väga kõrget hinda.