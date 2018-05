Sääsetõrjevahendiga liialdamine võib kahjustada tervist

«Sääskede agressiivne käitumine ja rohkus aitavad kindlasti kaasa soovile sääsetõrjevahendit keskmisest rohkem kasutada. See aga võib kahjustada juba nii täiskasvanu, kuid eriti lapse tervist.» Näiteks tasub sääsetõrjevahendite kasutajatel silmas pidada, et telkima minnes pole mõistlik DEET-i sisaldavat toodet seal olevate sääskede kindlaks elimineerimiseks telki laiali pihustada, sest nii loob inimene omale ise gaasikambri ja saab kindlasti mürgistuse.

On oluline, et lapsevanemad jälgiksid sääsetõrjevahendite kasutusjuhendit ega kasutaks lastel täiskasvanutele mõeldud tõrjevahendit. Täiskasvanutele mõeldud tõrjevahendis on närvimürgi sisaldus laste jaoks ebaproportsionaalselt suur. Laste puhul on mõistlik vältida pihustatavate tõrjevahendite kasutamist, sest sel moel on võimalik mürki sisse hingata.