Sellele, et vitaalne ja teovõimas võib olla ka liha söömata, viitab juba tõik, et ta töötab õpingute kõrvalt nii Viljandi huvikoolis kui Rohelise Maja kohvikus ning teeb regulaarselt trenni.

Veganlus ei puuduta ainult toitumist. See on pigem elustiil. Veganid jälgivad muu hulgas, et jalanõud ei oleks nahast tehtud ja liimis poleks kasutatud loomseid produkte. Paljud ei kanna lambavillast kampsunit. Ei tarbita piimatooteid, muna, mett, kala ega liha. Ka värvainetes on loomsete saaduste asemel tihtipeale kasutatud putukaid.