Pealinnas on see kõik muidugi eriti silmatorkav. Krundil, kus veel sügisel krabises umbrohi, on kevadel pirakas maja püsti. Kõik korterid on omaniku leidnud ja elu keeb. Kinnisvaraarendajad nendivad, et kõik läheb kaubaks, olgu siis 20-ruutmeetrine saunaga minikorter või läbi kahe korruse ulatuv apartement. Paljud põhjanaabrite juures tegutsenud ehitajad on kodus tagasi, sest siin pakutavad palgad on muutunud konkurentsivõimeliseks. Ja hinnad tõusevad endiselt!