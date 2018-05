Ülikooliastujal aitab eriala valida kompass

Tartu ülikooli kantsler Meelis Luht kõneles, et kuna Tartu ülikoolis on bakalaureuseõppes ligikaudu 60 eriala, otsustatigi tulla gümnaasiumilõpetajatele valiku tegemisel appi. «Loodame, et erialade kompass aitab valikuvõimalusi avardada ning suunab noore inimese tutvuma ka nende erialade ja võimalustega, mis olid seni tema huviorbiidist välja jäänud,» rääkis Meelis Luht.