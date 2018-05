Linnavolikogu liige: linnal on võimalus veekeskuse saagast auga välja tulla

Millise projekti võimalikest investoritest on jutt? Eks ikka vana hea veel ehitamata Viljandi veekeskuse omadest.

Täpsemalt on tegu investorite ringiga, kes näeksid tulevast veekeskust koos spaa ja hotelliga Viljandi järve ääres, kunagise Vikerkaare restorani krundil. Sellesse ringi kuulub ka Rakvere Aqva Hotel & Spa omanik ning seda projekti veab Aqva idee autor ja juht Roman Kusma, kellest Sakala äsja kirjutas.

Järveäärse lahenduse puhul saaks tõmmata paralleeli edukalt toimiva Rakvere mudeliga, kus spaahotell ja veekeskus on ehitatud kulude kokkuhoiu mõttes kokku. Kes sattus neljapäeva lõuna paiku Uku keskuse juurde, võis endalegi teadmata Kusmaga seal Aqva kümnenda aastapäeva juubeliturnee torti süüa.

SEDA TEEMAT ON ajalehe arvamusveergudel käsitletud minimaalselt, olgugi et see on linna arengu seisukohast ülimalt tähtis. Viimati väljendas avalikult oma pettumust hea kolleeg volikogust Rain Hüva, kes leidis pärast aprilli algul toimunud koalitsioonikoosolekuid, et linn peaks kindlasti andma võimalikele investoritele võimaluse vähemalt oma pakkumine esitada. Ehk oleks see linnale soodsam ja kasulikum.

Kuigi ma ei ole varem veekeskuse teemal koalitsiooniväliselt sõna võtnud, siis oleme selles küsimuses olnud tugevalt sama meelt – kuulame ettevõtjate plaanid ära ja las parem võidab. Mis võiks ühele linnale veel paremat meelt teha, kui see, et erasektor on nõus siia oma raha paigutama, ehitamaks linnarahvale veekeskuse, mis toimiks ühtlasi ka turismimagnetina. See on käik, millega luuakse hulgaliselt töökohti ning elavdatakse märgatavalt kohalikku majandust.

Seetõttu on mul siiras rõõm, et vahetult enne, kui Viljandi linn läheb üle hansapäevade lainele, esitlevad linna- ja vallavalitsusele oma veekeskuse rajamise plaane kaks erinevat osapoolt. Üks neist planeerib veekeskust Vaksali tänav 2 kinnistule (SEB panga hoone kohale) ning teine Viljandi järve äärde niinimetatud Vikerkaare kinnistule.

Olgugi et plaanid on oma mahult erinevad, sest ühes planeeritakse lisaks veekeskusele ka hotelli ja spaad, on neid linnal kulude ja tulude seisukohast kindlasti võimalik võrrelda. Ootan põnevusega, millal mõlemad osapooled esitlevad oma plaane ka Viljandi linna- ja vallavolikogule.

VILJANDI LINNAVOLIKOGU liikmena on mul olnud võimalus kõnealuste investoritega korra juba kohtuda, nende plaane kuulata ning neile küsimusi esitada. Samuti tuli osa plaane iseloomustavaid numbreid ilmsiks reedeses Sakalas.

Planeeritava spaahotelli ja veekeskuse investeeringute maht jääks koos panga abiga 18–20 miljoni euro vahele ning sellega loodaks 150–200 alalist töökohta. Hotellitube oleks plaanis teha ligikaudu 150.