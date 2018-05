Öine kutsumata külaline rüüstas Raasillas aeda ja puuriita

Kurvist otse sõitnud auto oli kihutanud läbi ühe aia ja äestanud ära puuriida. Hoog oli sedavõrd suur, et kohalt lendas ka sügavale maa sisse betoneeritud olnud metallpost. Majaomaniku sõnul läks seekord siiski veel hästi, sest tema auto, mis tavaliselt puuriida lähedale on pargitud, seisis tänasel ööl pisut teise koha peal. Öösel aias möllanud auto oli pimeduse varjus küll põgenenud, aga temast oli maha jäänud hulk autojuppe ja nende seas ka registreerimisnumber, mis annab tunnistust, et tegemist oli 2006. aasta Range Roveriga.