Ait astus järgmisse kümnendisse

Kümnendal hooajal korraldas aidas tegutsev Eesti pärimusmuusika keskus aida katuse all ise kokku 89 erinevat sündmust mida külastas ühtekokku 4837 inimest. Keskuse kommunikatsioonijuht Heli Luik ütles, et kokku käis aidas ligi 25 000 inimest ning täpsustas, et arvesse on võetud nii keskuse enda korraldatud sündmuseid kui ka neid üritusi, mida on korraldanud teised.