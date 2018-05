Soome kunstnik avab maalistuudio

Õlimaal mõõtmetega 2,7 x 3,6 meetrit on neljas seitsmeosalisest sarjast «Põrgujumala masin.» Pealkirja on see saanud ühe luulekogu järgi ning sellega üritab kunstnik tabada tänapäeva maailma hinge. Algne inspiratsioon tuli lehes ilmunud fotost, mis oli tehtud sõjas kannatanud Süüria Aleppo linnast. Vesalahtile on tähtis, et kunst ärataks küsimusi ning sunniks mõtlema elu ja surma, headuse ja kurjuse üle.