Nurgapealne murelaps tuli pildile neli aastat tagasi

Pilt on tehtud 6. jaanuaril 2015. Kui Viljandis peeti kolm aastat tagasi rahvusvahelisi hansapäevi, riietati nurgapealne murelaps pidurõivaisse.

​Viljandis Tallinna ja Tartu tänava nurgal seisva ajaloolise äri- ja elumaja renoveerimisega tehti algust neli aastat tagasi. Nüüdseks on ehitus sealmaal, nagu pildilt näha. See hoone on aga ka vahepealsetel aastatel mitu korda pildile sattunud.