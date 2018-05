NÄDALA NÄGU. Rõõmusõnumi tooja

Seetõttu on paslik linlaste entusiasmi jahutada. Jah, mõte on kahtlemata uhke ja kui see õnnestuks ellu viia nii, nagu vaimusilmas ette kujutatakse, annaks see linnale uut hingamist. Esialgu on see aga vaid visioon, milles puuduvad detailid. Samas sõltub just neist, kas linnas tasub sellest ideest kinni haarata ja sellesse panustada.