Esmaspäeval peatub liiklus Loodi ja Sultsi vahel

Viljandi Ühistranspordikeskuse läkitatud teates on kirjas, et Viljandist Karksi-Nuia poole minnes sõidavad liinibussid Loodi kaupluse juurest Paistu ja sealt edasi Sultsi. Karksi-Nuia poolt Viljandisse tulles on ümbersõit Sultsist Paistu ja sealt edasi Loodi kaupluse poole. Neljal päeval ei läbi bussiliinid peatusi Loodi ja Kahu.

Teeehtitustööde käigus lammutatakse vana Loodiveski truup täies ulatuses ning paigaldatakse uus terastruup. Loodi–Sultsi rekonstrueerimistöid teostab AS TREV-2 Grupp ja omanikujärelevalvet AS Taalri Varahaldus. Lepingu kogumaksumus on 2,9 miljonit eurot. Tööde valmimisaeg on september 2018.