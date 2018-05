Repliik. Kõva pidu

«Suvekuumus rikkus Viljandi avaliku korra» pani Sakala 2002. aastal pealkirjaks uudisele, mis võttis kokku politsei suvise töö. Tänavune kevad on olnud mõnusalt soe ning esimestest soojadest ilmadest peale on politsei saanud vähemalt nädalavahetustel ligi kaks korda rohkem väljakutseid kui talvel. Enamik neist on seotud alkoholiga.